Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Antalya
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Maçın 3. dakikasında Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp auta çıktı.
21. dakikada Ndongala'nın ceza sahasında topla buluşturduğu İlhan Depe'nin sağ çaprazından şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada Fredy'nin pasına hareketlenen Sinan Gümüş, ceza sahasına girip şut çekti. Kaleci Ramazan Köse'nin kurtarışıyla top kornere çıktı.
25. dakikada Jahovic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak araya giren Kasımpaşa defansına çarpıp dışarıya gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst direkten döndü.
53. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin pasında Jahovic, ceza sahası içinden topu ağlara gönderdi: 1-0.
59. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, sol çaprazdan fileleri havalandırdı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, ilk değerlendirmesinde golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. VAR odasının uyarısıyla ofsayt kararını iptal eden hakem Kardeşler, golün geçerli olduğuna işaret etti: 2-0.
62. dakikada Antalyaspor, 3. golü buldu. Hakan Özmert'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, kendisinin 2, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.
74. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası ön çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Aytaç Kara'nın düzgün şutunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'in solundan filelere gitti: 1-3.
Karşılaşma Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.