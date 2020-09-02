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Spor, Futbol

Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.09.2020
Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

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