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Spor, Futbol

Antalya'da beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçta Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mert Cantürk  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Antalya'da beraberlik Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

3. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Eduardo'nun pasında topa gelişine vuran Hwang'ın şutunda top ağlarla buluştu, durum 1-0 oldu.

12. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Janvier'in ceza sahasına verdiği pasla topla buluşan Eduardo'nun vuruşu kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'e çarpıp kornere çıktı.

17. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ortasında arka direkte topa kayarak vuran Hwang'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

63. dakikada merkezden gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın pasında topla buluşan Larsson'un ceza sahası dışından vurduğu sert şut kaleci Yusuf Karagöz'de kaldı.

80. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Safuri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

86. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Buksa'nın yerden ceza sahası içerisine çevirdiği pasta kaleci Yusuf Karagöz kalesinden açılıp kayarak topun Emre Uzun'a gelmesini engelledi.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.



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