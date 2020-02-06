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Spor, Futbol

Antalya'da beraberlik

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor 0-0 berabere kaldı.

Oktay Özden   | 06.02.2020
Antalya'da beraberlik Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor 0-0 berabere kaldı.

3. dakikada ceza sahasına giren Hakan Özmert'in şutunda, top Demir Grup Sivasspor savunmasından sekerek kornere gitti.

19. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ferhat Kaplan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada Demir Grup Sivasspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Isaac Cofie'nin Eren Albayrak'a sert müdahalesini şiddetli faul olarak değerlendirip, bu oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Harun Alpsoy'un ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural yatarak topu kontrol etti.

74. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Salih Dursun'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

80. dakikada Skuletic'in kafayla aşırtma pası sonrası ceza sahasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 

Karşılaşma golsüz sona erdi.

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