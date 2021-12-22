Dolar
12.47
Euro
14.10
Altın
1,786.51
ETH/USDT
4,048.60
BTC/USDT
49,306.00
BIST 100
1,877.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Altay, Süper Lig'de evinde son 5 maçta 1 puan aldı

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Altay, 11 haftadır galip gelemediği ligde iç sahada çıktığı son 5 maçta sadece 1 puan alabildi.

Ali Korkmaz   | 22.12.2021
Altay, Süper Lig'de evinde son 5 maçta 1 puan aldı

İzmir

Ligde son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra çıktığı 11 müsabakada 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Bu süreçte iç sahada 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgi alan Altay, dış sahada ise 6 müsabakada 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Ligde 18 puanla 16. sırada bulunan Altay, bugün Çaykur Rizespor'un Demir Grup Sivasspor'u yenmesi halinde düşme hattına gerileyecek.

Daha önce yine Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Atakaş Hatayspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah beyazlı ekip, dün de 1-0 üstünlük kurduğu Trabzonspor karşılaşmasından puansız ayrıldı.

Altay'da dün takımının tek golünü atan Cebrail Karayel, siyah-beyazlı ekipte bu sezon gol atan 12. farklı isim oldu.

İlk yarının son maçında 25 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Altay daha sonra Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi
Avustralya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı
Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı
İspanya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 49 bin 823 oldu
Almanya Kovid-19 önlemlerini sertleştirdi

Benzer haberler

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 50 lig maçı oynadı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 50 lig maçı oynadı

Altay, Süper Lig'de evinde son 5 maçta 1 puan aldı

Trabzonspor ve Türk futboluna adanan ömür: Özkan Sümer

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek
Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla dönüyor

Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla dönüyor