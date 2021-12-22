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Spor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 50 lig maçı oynadı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 50 karşılaşma oynadı.

Selçuk Kılıç   | 22.12.2021
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 50 lig maçı oynadı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

Trabzon

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 50 lig maçında 32 galibiyet, 14 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 2,2 gibi yüksek puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor, kalan 32 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligin ilk 8 haftasında 6 puanla 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile çıkışa geçerek 71 puanla ligi 4. sırada bitirip Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

Bu sezonki maçlar

Trabzonspor, bu sezon ise 18 haftalık bölümde tek mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan toplayarak liderlik koltuğunda bulunurken şampiyonluk yolunda da büyük avantaj yakaladı.

50 maçta 4 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 50 lig maçında 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, bu sezon ise Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti.

Trabzonspor, böylelikle 4 mağlubiyetin 3'ünü sahasında, 1'ini ise deplasmanda aldı.

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