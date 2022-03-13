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Spor, Futbol

Altay, Serkan Özbalta yönetiminde ligde kalma umudunu tazeledi

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 6 maçta 11 puan toplayan Altay, ligde kalma umudunu sürdürüyor.

Ali Korkmaz   | 13.03.2022
Altay, Serkan Özbalta yönetiminde ligde kalma umudunu tazeledi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Sezona teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde başladıktan sonra yoluna 3 maç Mert Nobre ile devam eden Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaşmasının ardından çıktığı 6 maçta 11 puan topladı.

Bu periyotta ilk olarak Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek ligde 16 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Altay, Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalıp, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlı ekip daha sonra mağlup olmadığı 3 maçta Gaziantep FK'yi 3-2 yenip, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı. Dün de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla geçen İzmir temsilcisi puanını 29'a çıkarıp 17. sıraya yükseldi.

Özbalta göreve gelmeden önce 18 puanla 19. sıradaki siyah-beyazlı ekip, düşme hattının hemen üzerindeki GZT Giresunspor'un 8 puan gerisinde yer alıyordu. Dünkü galibiyetle Altay ile tehlikeli bölgenin hemen üstündeki GZT Giresunspor arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 3 puana inmiş durumda.

Kalan 9 haftada 5 maçını İzmir'de oynayacak Altay, sırasıyla Demir Grup Sivasspor (D), Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor (D), Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor (D), GZT Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Altay iç sahada oynayacağı maçlara güveniyor

Ligde düşme hattından çıkma mücadelesi veren Altay'ın teknik direktörü Özbalta, yaptığı açıklamada, ligde şu an itibarıyla 35 puan barajı altındaki her takımın kalan maçlara stresli çıkacağını belirtti. Takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını kaydeden Özbalta, şunları ifade etti:

"Bulunduğumuz bölgenin en formda takımıyız. Tüm rakiplerimizle evimizde oynamanın avantajını sonuna kadar kullanacağız. Bu dönemde kazanırken, sadece 3 gol yememiz de takım savunması anlamında güzel işler başardığımızı gösteriyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda lig sonuna kadar 5 maç daha oynayacağız. Büyük Altay taraftarı ile el ele verdiğimizde burası geçilmez bir kale olur. Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor maçlarında bunu ispatladık. Biz birlikte güçlüyüz."

Özbalta, aldıkları iyi sonuçlarla takım olarak özgüvenlerinin yükseldiğini belirterek, "Kazanıp yükseldikçe bu özgüven daha da pekişecek. Hep daha iyiyi başarmaya odaklıyız. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız, kulüp personelimiz ve Büyük Altay taraftarı ile güzel bir hikaye yazıyoruz, umarım sonu da güzel olacak. Her ne olursa olsun bizler son maçın son dakikasına kadar arma için mücadele sözü veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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