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Spor, Futbol

Ali Koç Fenerbahçe'de yeniden başkanlığına seçildi

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda, 6 bin 682 oyun 6 bin 459'unu alan tek aday Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.

Emre Doğan, Fatih Çakmak   | 26.06.2021
Ali Koç Fenerbahçe'de yeniden başkanlığına seçildi

Istanbul

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede 38 sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı. Genel kurulda aidatını yatıran 29 bin 9 üyeden 6 bin 682'si oy kullandı.

Oyların 6 bin 459'unu alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç, 3 yıl daha bu görevi üstlenecek.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

Bakan Kasapoğlu, Ali Koç'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında, "Fenerbahçe Kulübünün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-lacivertli kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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