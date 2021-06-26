Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bosna Hersek'in Donji Vakuf şehrinde, 511. Ayvaz Dede Anma Etkinlikleri kapsamında geleneksel atlı süvarilerin geçiş töreni düzenleniyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 15.566 puanla altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 26.06.2021
Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, 15.566 puanla birincilik elde etti.

Öte yandan paralel bar finalinde diğer milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 13.833 puanla sekizinci oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 342 kişi hayatını kaybetti
İran, Rusya'nın Sputnik V aşısını ülke içinde üretmeye başladı
Dünya genelinde 2 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı
Avustralya’da bir eyalette Delta varyantı nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Benzer haberler

Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Hırvatistan'da altın madalya kazandı