İletişim Başkanlığının desteğiyle ABD'de kurulan özel etkinlik alanına yoğun ilgi

[1/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[2/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[3/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[4/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[5/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[6/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[7/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[8/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[9/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[10/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[11/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[12/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[13/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[14/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.

[15/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.