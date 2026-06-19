İletişim Başkanlığının desteğiyle ABD'de kurulan özel etkinlik alanına yoğun ilgi

[1/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[2/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[3/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[4/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[5/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[6/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[7/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[8/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[9/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[10/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[11/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[12/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[13/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[14/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.
[15/15] ABD'nin Los Angeles kentindeki Gloria Molina Grand Park'ta, "Türkiye Burada" sloganıyla kurulan ve 3 bin 50 metrekarelik alana yayılan Türk Vibe Zone, 26 Haziran'a kadar canlı maç yayınları, gastronomi etkinlikleri ve kültürel programlarla taraftarları bir araya getiriyor.