A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Almanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Almanya ile mücadele edecek.