Dolar
35.33
Euro
36.44
Altın
2,637.45
ETH/USDT
3,605.00
BTC/USDT
98,411.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Alanyaspor sahasında kazandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Alanyaspor sahasında kazandı Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Efecan Karaca'nın kafa vuruşunda kaleci Slowik'ten dönen top Makouta'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

20. dakikada Alanyaspor'un ceza sahasının sağ çaprazından Aliti'nin kullandığı serbest vuruşta kaleye giden sert şutu kaleci Slowik kornere çeldi.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası çaprazında topu alan Umut Nayir'in sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Richard'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Janvier gelişine vurdu. Direkten dönen topu, arka direkte Cordova kafa vuruşuyla tamamlayarak filelere gönderdi: 2-0

57. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in çaprazdan kaleye vurduğu sert şut az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Rony Lopes'in ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Cordova'nın sert şutunu kaleci Slowik güçlükle kornere çeldi.

90+6. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına çevirdiği ortada Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İliç'te altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı baba ocağı Adana'da sevenlerini hüzne boğdu
Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Büyükçekmece'de kaynağı belli olmayan koku nedeniyle iki okul boşaltıldı
Ankara'da Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi müdürünün serbest bırakılması çağrısında bulunuldu

Benzer haberler

Alanyaspor sahasında kazandı

Alanyaspor sahasında kazandı

Beşiktaş deplasmanda puanları paylaştı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: Hedefimiz, Trabzonspor'u Avrupa'nın saygı duyulan bir markası haline getirmek

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet