Alanyaspor sahasında kazandı

Antalya
8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Efecan Karaca'nın kafa vuruşunda kaleci Slowik'ten dönen top Makouta'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
20. dakikada Alanyaspor'un ceza sahasının sağ çaprazından Aliti'nin kullandığı serbest vuruşta kaleye giden sert şutu kaleci Slowik kornere çeldi.
23. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası çaprazında topu alan Umut Nayir'in sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
54. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Richard'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Janvier gelişine vurdu. Direkten dönen topu, arka direkte Cordova kafa vuruşuyla tamamlayarak filelere gönderdi: 2-0
57. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in çaprazdan kaleye vurduğu sert şut az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
80. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Rony Lopes'in ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Cordova'nın sert şutunu kaleci Slowik güçlükle kornere çeldi.
90+6. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına çevirdiği ortada Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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