Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçını Nijerya kazandı

Ankara
2019 Afrika Uluslar Kupası'nın 3'üncüsü Nijerya oldu.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın 3'üncülük maçında, Tunus ile Nijerya, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.
Nijerya, Ighalo'nun 3. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Şampiyona, Senegal ile Cezayir arasında 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.