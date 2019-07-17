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Spor, Futbol

Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçını Nijerya kazandı

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Nijerya, turnuvayı 3. sırada bitirdi

Hüseyin Burak Demirer   | 17.07.2019
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçını Nijerya kazandı

Ankara

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın 3'üncüsü Nijerya oldu.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın 3'üncülük maçında, Tunus ile Nijerya, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.

Nijerya, Ighalo'nun 3. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Şampiyona, Senegal ile Cezayir arasında 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sona erecek.

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