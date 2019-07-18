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Spor, Futbol

Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanşlarında 10 karşılaşma oynandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 18.07.2019
Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşları, 10 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 1. ön eleme turu sona erdi.

Dundalk, Rosenborg, Karabağ, AIK, Ferencvaros, BATE Borisov, Cluj, Maribor, Sutjeska ve Celtic tur atladı.

Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:

Riga (Letonya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 0-0 (0-0) penaltılar 4-5

Rosenborg (Norveç) - Linfield (Kuzey İrlanda): 4-0 (2-0)

Karabağ (Azerbaycan) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (0-0)

AIK (İsveç) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1 (1-2)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3 (1-2)

Piast (Polonya) - BATE Borisov (Belarus): 1-2 (1-1)

Cluj (Romanya) - Astana (Kazakistan): 3-1 (0-1)

Maribor (Slovenya) - Valur (İzlanda): 2-0 (3-0)

Sutjeska (Karadağ) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1 (1-1) penaltılar 3-2

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek): 2-1 (3-1)

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