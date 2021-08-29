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Spor, Futbol

Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

İbrahim Erikan   | 29.08.2021
Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Adana

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar dileriz." denildi.

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