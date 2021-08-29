Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu programı açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
7 Eylül Salı:
15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman)
8 Eylül Çarşamba:
15.00 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 (Van Atatürk)
15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk)
15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)
16.00 Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.