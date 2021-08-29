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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz gümüş madalya aldı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde gümüş madalya aldı.

Mutlu Demirtaştan   | 29.08.2021
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz gümüş madalya aldı

Istanbul

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk final müsabakasında Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan oluşan milli takım, Çin'den Yueshan Lin-Zihao He ikilisiyle karşılaştı.

Müsabakada 153-152'lik skorla galip gelen Çin, altın madalya kazandı. Finalde kaybeden ay-yıldızlı sporcular, gümüş madalya elde etti. İran'ı mağlup eden Rusya Paralimpik Komitesi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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