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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Bodrum FK'ye konuk olacak

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Eren Bozkurt  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Adana Demirspor, Bodrum FK'ye konuk olacak

Adana

Bodrum Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de 7. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 6 puanla 13. sırada bulunan Bodrum FK'ye konuk olacak.

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen mavi-lacivertliler, lige bu sezon yükselen rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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