Adana Demirspor, Bodrum FK'ye konuk olacak

Adana
Bodrum Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Süper Lig'de 7. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 6 puanla 13. sırada bulunan Bodrum FK'ye konuk olacak.
Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen mavi-lacivertliler, lige bu sezon yükselen rakibi karşısında galibiyet arayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.