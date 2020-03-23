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Spor, Futbol, Koronavirüs

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ercan Çakar   | 23.03.2020
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Galatasaray Kulübü internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İkinci başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

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