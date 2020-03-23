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Politika, Koronavirüs

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu salgını hep birlikte yeneceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz." dedi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 23.03.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu salgını hep birlikte yeneceğiz

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemli düzenlediği basın toplantısında, "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

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