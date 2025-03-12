A Milli Futsal Takımı, Slovakya'ya yenildi

Erzincan
Erzincan Yaşar Erkan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 4-4 bitti.
Maçın ikinci yarısında Merek Sevcik, Tomas Drahovsky, Sebastian Baco ve Filip Marton'un golleriyle Slovakya salondan 8-4 galip ayrıldı.
A Milli Futsal Takımı'nın golleri Patrik Zatovic (2) (Kendi kalesine), Ege Bilim ve Melih Kaan Özkul'dan geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.