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Spor, Futbol

A Milli Futsal Takımı, Slovakya'ya yenildi

A Milli Futsal Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki dördüncü maçında Slovakya'ya 8-4 mağlup oldu.

Emin Ferhat Sevilir, Kemal Özdemir  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
A Milli Futsal Takımı, Slovakya'ya yenildi Fotoğraf: Kemal Özdemir - AA

Erzincan

Erzincan Yaşar Erkan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 4-4 bitti.

Maçın ikinci yarısında Merek Sevcik, Tomas Drahovsky, Sebastian Baco ve Filip Marton'un golleriyle Slovakya salondan 8-4 galip ayrıldı.

A Milli Futsal Takımı'nın golleri Patrik Zatovic (2) (Kendi kalesine), Ege Bilim ve Melih Kaan Özkul'dan geldi.

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