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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kamp programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kamp programı belli oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 20.04.2021
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kamp programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyona öncesi 17 Mayıs'ta Antalya'daki Regnum Carya Otel'de toplanacak.

Ay-yıldızlılar, 27 Mayıs'ta Alanya Oba Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs'ta Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Daha sonra 2 Haziran'da Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milli takım, 3 Haziran'da Moldova ile Paderborn Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

Milliler, Almanya kampını tamamladıktan sonra EURO 2020 maçları için 10 Haziran'da Roma'ya hareket ederek A.Roma Lifestyle Otel'de konaklayacak. Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.

Gruptaki diğer karşılaşmalar için 12 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek milli takım kafilesi, Fairmont Bakü Flame Towers'ta kalacak. Milliler, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak iki müsabaka da TSİ 19.00'da başlayacak.

Milli takım, gruptan çıkması durumunda 21 Haziran'dan itibaren tekrar Almanya'daki Klosterpforte Otel'de kampa girecek ve oluşacak müsabaka takvimine göre hareket edecek.

A Milli Futbol Takımı, gruptan çıktığı takdirde son 16 turu maçını 26 ile 29 Haziran tarihleri arasında Londra, Amsterdam, Bilbao, Bükreş veya Glasgow'da oynayacak.

Çeyrek final müsabakaları, 2-3 Temmuz'da Münih, Bakü, Saint Petersburg ve Roma'da yapılacak. Londra'nın ev sahipliği yapacağı yarı finaller 6-7 Temmuz, final ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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