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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Hilmi Sever  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır

İstanbul

RAMS Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana ağrıları devam eden kaleci Mert Günok katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Türkiye ile Macaristan arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

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