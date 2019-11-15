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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Andorra'da

A Milli takım kafilesi, EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile oynayacağı H Grubu son maçı öncesi başkent Andorra La Vella'ya geldi.

Şenhan Bolelli   | 15.11.2019
A Milli Futbol Takımı Andorra'da Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

Andorra la Vella

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında 17 Kasım Pazar günü Andorra'ya konuk olacak A Milli Takım, bu ülkele geldi.

İstanbul'dan özel uçakla önce İspanya'nın Barselona kentine giden milli takım kafilesi, buradan 3 saatlik otobüs yolculuğu sonunda Andorra'nın başkenti Andorra La Vella'ya ulaştı.

Kafileyi Barselona'da Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, İspanya-Andorra sınırında ise Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı.

Andorra'da konaklanacak otele girişte büyükelçilik çalışanlarının eşleri, teknik direktör Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'a çiçek verdi.

Elemelerin 9. haftasında İstanbul'da İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, son maçını 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra'ya karşı oynayacak.

9 saatlik yolculuğun ardından antrenmana çıktılar

Milli takım, İstanbul'dan ayrılışından yaklaşık 9 saat sonra Andorra'da antrenmana çıktı.

Hava yolu ve kara yoluyla uzun bir seyahatin ardından Andorra'ya gelen milliler, Estadi Nacional Stadı'nda - 2 derecede basına kapalı bir idman gerçekleştirdi.

Avrupa kıtasında Vatikan (0,44 kilometrekare), Monaco (1,94 kilometrekare), San Marino (61 kilometrekare), Liechtenstein (160 kilometrekare) ve Malta'dan (361 kilometrekare) sonra yüzölçümü açısından en küçük 6. ülke olan Andorra (468 kilometrekare), 77 bin nüfusa sahip.

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