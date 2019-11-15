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Portekiz Futbol Federasyonundan asker selamlı gol sevinci paylaşımı

Portekiz Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde milli takımın Litvanya ile oynadığı maçta ağları sarsan Pizzi'nin gol sevincini, asker selamlı fotoğrafıyla paylaştı.

Şenhan Bolelli   | 15.11.2019
Portekiz Futbol Federasyonundan asker selamlı gol sevinci paylaşımı

Ankara

Federasyonun resmi twitter hesabından, B Grubu'nda Portekiz'in Litvanya'yı sahasında 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın gollerini atan futbolcuların fotoğraflarını yayımladı.

Oyuncuların gol sevinçlerini gösteren paylaşımlarda, takımın 3. golüne imza atan Pizzi'nin asker selamı verdiği fotoğrafın kullanılması dikkati çekti.

UEFA, A Milli Takım oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, olası siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında geçen ay disiplin soruşturması başlatmıştı.


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