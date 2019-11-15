Portekiz Futbol Federasyonundan asker selamlı gol sevinci paylaşımı
Portekiz Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde milli takımın Litvanya ile oynadığı maçta ağları sarsan Pizzi'nin gol sevincini, asker selamlı fotoğrafıyla paylaştı.
Ankara
Federasyonun resmi twitter hesabından, B Grubu'nda Portekiz'in Litvanya'yı sahasında 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın gollerini atan futbolcuların fotoğraflarını yayımladı.
⏱ 52' O terceiro, às três tabelas! O remate de Pizzi bate com estrondo nos ferros e entra! #PORLTU | 3-0 | #TodosPortugal #EuroQualifiers pic.twitter.com/r8oJCUEIfd— Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2019
Oyuncuların gol sevinçlerini gösteren paylaşımlarda, takımın 3. golüne imza atan Pizzi'nin asker selamı verdiği fotoğrafın kullanılması dikkati çekti.
UEFA, A Milli Takım oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, olası siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında geçen ay disiplin soruşturması başlatmıştı.
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