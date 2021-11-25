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Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler son 4 haftada net 1,2 milyar dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 384 milyon dolarlık hisse senedi alırken, son 4 haftadaki toplam alışları 1 milyar 162,5 milyon dolara ulaştı.

Murat Aslan   | 25.11.2021
Yurt dışında yerleşik kişiler son 4 haftada net 1,2 milyar dolarlık hisse senedi aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Kasım ile biten haftada net 384 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 72,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 800 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Geçen haftayla birlikte hisse senedi tarafında üst üste 4 haftadır net alıcı olan yurt dışında yerleşik kişiler, bu dönemde toplamda net 1 milyar 162,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Kasım itibarıyla 22 milyar 848,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Kasım'da 22 milyar 781,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 5 milyar 449,8 milyon dolardan 4 milyar 974,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 205,6 milyon dolardan 190,1 milyon dolara geriledi.

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