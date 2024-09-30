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Ekonomi

Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında İspanya hariç negatif seyir izleniyor.

Tunahan Kükürt  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor

İstanbul

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 527,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 19.457 puandan işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8,321 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 34.437 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 7.748 puan seviyesinde seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 yükselişle 11.982 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Avrupa borsalarında İspanya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gözler Almanya'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) çevrildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gevşeme sürecinin hızı ve büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bölgede enflasyonist baskıların azalmasının ve ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin bankanın güvercin tavrını artırabileceği tahmin ediliyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,5 büyüdü.

Günün geri kalanında Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalar takip edilecek.

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