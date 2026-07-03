Uzmanlar enflasyon verisini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,8 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,11, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,09 olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,8 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,76, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,11 yükseliş kaydetti. Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 16,09, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 28,09 artış gerçekleşti.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, küresel piyasalardaki belirsizliğin azalması ve yerleşik döviz talebinin sınırlı kalmasına bağlı olarak mevcut görünümün, yani haftalık repo ihaleleri açılmayarak fonlamanın gecelik borç verme kanalından sağlanması kararının, yakın vadede değişmesinin beklenebileceğini söyledi.

Bu doğrultuda, 23 Temmuz’da gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi ve koridor genişliklerinin mevcut durumunda korunmasının beklendiğini belirten Bürümcekçi, "Toplantı sonrası fonlamanın haftalık repo ihaleleri kanalı ile yüzde 37'den sağlanması başlatılabilir. Yılın kalan döneminde TCMB’nin 200-300 baz puanlık oldukça sınırlı bir politika faizi indirim alanı olduğunu düşünüyoruz. " dedi.

Bürümcekçi, gıda enflasyonunun işlenmiş gıda grubu yukarı çektiğini ifade etti.

"Vadeli petrol fiyatlarının ima ettiği patikayı dikkate alarak belirlediğimiz yıl sonu TÜFE tahmin aralığını yüzde 28-30 olarak korurken, enflasyonun bu aralık alt sınırına yakın gerçekleşmesi olasılığının küresel gelişmeler nedeni ile arttığını düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Bürümcekçi, ileriki dönemde enflasyonun seyrinde, başta petrol olmak üzere küresel çapta emtia fiyatlarının ne yönde seyredeceğinin dışsal koşullar açısından ana belirleyicilerden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl da mevcut kur rejiminin devamı ile kur artışlarının enflasyonun ılımlı altında seyretmeye devam edeceği piyasaların temel varsayımlardan biri olmaya devam etmekte, bu açılardan TCMB rezervlerinin görünümü kritik faktör olarak takip edilmektedir. Yılın ilk çeyreğinde asgari ücret ve diğer fiyat ayarlamaları kapsamında aylık enflasyon eğilimlerinde yükseliş gözlenirken, ikinci çeyrekte de küresel gelişmeler dezenflasyon sürecini kesintiye uğratmıştı. Milli gelir ve diğer öncü aktivite verilerinin yansıttığı üzere iç talebin dezenflasyonist katkısının ilk ve ikinci çeyrekte artıyor görünmesini olumlu bir gelişme olarak not ederken, başta petrol olmak üzere enerji ve diğer emtia fiyatlarında son dönemde gözlenen geri çekilmenin kalıcı olması durumunda maliyet kanalı üzerinden gözlenen enflasyon baskısı da azalacaktır."

"TCMB'nin 23 Temmuz’da repo ihalelerine yeniden başlamasını bekliyoruz"

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör de açıklanan verinin, beklentilerinin hafif üzerinde, piyasa konsensüsü olan yüzde 0,98'e paralel gerçekleştiğini kaydetti.

Çekirdek enflasyon göstergelerinde ise manşet TÜFE’nin üzerinde yükselişin dikkati çektiğini ifade eden Gözgör, "TÜFE (B) endeksi aylık yüzde 1,66 artışla yıllık yüzde 31,18’e, TÜFE (C) endeksi ise aylık yüzde 1,46 artışla yıllık yüzde 29,84’e geriledi." dedi.

Gözgör, harcama grupları bazında incelendiğinde, konut grubunun aylık enflasyona 0,27 puan ile en yüksek katkıyı sağlarken, yaz ve tatil sezonu etkisiyle lokanta ve konaklama grubu 0,23 puan, mobilya ve ev bakım grubu ise 0,15 puan katkı verdiğini bildirerek, buna karşılık, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yataya yakın, giyim ve ayakkabı ile ulaştırma tarafında aylık enflasyonu aşağı çeken görünüm izlendiğini aktardı.

Mevsimsel etkiler nedeniyle çekirdek enflasyon göstergelerinde aylık bazda manşet enflasyonun üzerinde artışlar görülse de önümüzdeki aylarda bu görünümün kademeli olarak normalleşmesini beklediklerini vurgulayan Gözgör, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin azalması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmeyi enflasyon görünümü açısından olumlu değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz ay dikkat çektiğimiz tarımsal üretimde yaz aylarında beklenen artışın gıda enflasyonunu destekleyerek enflasyonda daha ılımlı bir görünümün oluşmasına katkı sağlayabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak, Temmuz ayı başında otoyol ücretleri ile sağlık hizmetlerine yapılan fiyat ayarlamalarının kısa vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz. Sağlık harcama fiyat düzenlemelerinin temmuz ayı enflasyonunu yaklaşık 0,32 baz puan artırmasını bekliyoruz."

Gözgör, bu çerçevede bu ay gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde korunacağını tahmin ettiklerini kaydederek, "Bununla birlikte, 1 Mart'ta ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlanmasının, likidite yönetiminin sadeleşmesi ve fonlama kompozisyonunun normalleşmesi açısından önemli bir adım olacağını değerlendiriyoruz. Faiz indirim sürecinin ise 10 Eylül PPK toplantısında 100 baz puanlık ilk indirimle yeniden başlayabileceğini öngörüyoruz. Bu doğrultuda yıl sonu TÜFE beklentimizi yüzde 28,8, yıl sonu politika faizi beklentimizi ise yüzde 34 seviyesinde korumaya devam ediyoruz." diye konuştu.