TCMB Başkanı Karahan, Londra'da "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum yaptı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon beklentilerindeki bozulma jeopolitik gelişmelere rağmen sınırlı kalmaya devam etmektedir." dedi.

Karahan, Londra'da "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Arz şoklarının etkisiyle yükselen gıda ve enerji enflasyonunun, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla sönümlenebileceğini belirten Karahan, yavaşlayan talep ve azalan katılığın, dayanıklı mallarda ve hizmetlerde dezenflasyonu desteklediğini dile getirdi.

Talepteki yavaşlamanın fiyatlama davranışlarını iyileştireceğini kaydeden Karahan, jeopolitik gelişmelerin cari işlemler üzerindeki etkisine ilişkin, yükselen enerji fiyatlarının ithalat faturasını artırdığını, talepteki yavaşlamanın ise cari işlemler üzerindeki baskıları sınırladığını söyledi.

Karahan, söz konusu gelişmeler neticesinde, ihracatın kısmen yeniden konumlandırılan talebe de bağlı olarak dirençli seyrettiğini belirtti.

Yeniden dolarizasyonun olası bir risk olup olmadığına yönelik de Karahan, Türk lirası varlıklara talebin güçlü kalmaya devam ettiğini, sıkı para politikasının makroihtiyati araçlar ve güçlü döviz rezervlerinin Türk lirasına talebi desteklediğini ifade etti.

Kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılık dezenflasyonu destekledi

Fatih Karahan, gıda ve enerjide arz gelişmeleri, hizmetlerde azalan katılık ve talepteki yavaşlamanın kısa vadeli enflasyon dinamiklerinde belirleyici olan unsurlar arasında olduğunu kaydetti.

Enflasyonun gıda ve enerjide yükseldiğini söyleyen Karahan, gıda enflasyonunun oynak ve son dönemde yüksek bir seyir izlediğini, kira ve eğitim kalemlerinde ise azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini ifade etti.

Karahan, önümüzdeki dönemde enflasyonu, enflasyon beklentileri ve talepteki yavaşlamanın şekillendireceğini söyleyerek, "Enflasyon beklentilerindeki bozulma jeopolitik gelişmelere rağmen sınırlı kalmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Hanehalkının enflasyon beklentilerindeki gerilemenin genele yayıldığını ifade eden Karahan, iktisadi faaliyetin yavaşladığını kapasite kullanım oranının da zayıf seyrettiğini bildirdi.

Karahan, perakende satış hacim endeksi ve toplam kart harcamalarındaki değişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, talep göstergelerinin iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ettiğini ve kredi büyümesinde yavaşlama olduğunu ifade etti.

Döviz rezervleri güçlü seviyelerde

TCMB Başkanı Karahan, jeopolitik gelişmelerin cari işlemler üzerindeki etkisine yönelik yaptığı değerlendirmelerde dış ticaret açığının yılın ikinci çeyreğinde gerilediğini belirtti.

Aylık gelen ziyaretçi sayısı ve aylık seyahat gelirlerine ilişkin bilgiler veren Karahan, söz konusu jeopolitik gelişmelerin turizm üzerindeki etkisinin sınırlı seviyede kaldığını, cari işlemler açığının ise tarihsel ortalamasına kıyasla ılımlı seviyede olduğunu bildirdi.

Karahan, hanehalkının döviz talebinin sınırlı kaldığını belirterek, "Yurt içi yerleşiklerin TL talebi güçlü kalmaya devam etmekte. Döviz rezervleri ise güçlü seviyelerde." diye konuştu.