Un sektörünün sürdürülebilirliği Antalya'daki zirvede ele alınacak
Un sektöründen yerli ve yabancı 1300'den fazla katılımcıyla 13-16 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek 2025 TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi, dünya tahıl politikalarından hububat piyasalarına kadar birçok konuda beyin fırtınasına sahne olacak.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen ve un sektöründe hizmet veren kuruluşları tek çatı altında toplayan TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi'nin bu yıl 19'uncusu yapılacak.
Antalya'da 13-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek etkinliğin bu yılki teması "Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su ve Tarım" olarak belirlendi.
"500'den fazla firmayı bir araya getirmeyi umuyoruz"
TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, AA muhabirine, Türk un sanayisinin gösterdiği başarının Türkiye kadar dünyayı da etkilediğini söyledi.
Federasyon olarak, böyle bir sektörü temsil etmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Tezcan, şöyle konuştu:
"Her yıl düzenlediğimiz kongremize bu yıl da ulusal ve uluslararası büyük ilgi var. Bu yıl 1300'den fazla ulusal ve uluslararası katılımcıyı, 500'den fazla firmayı ve 40'ı aşkın sergi alanını bir araya getirmeyi umuyoruz. Un, makarna, yem sanayicileri, tüccarlar, tedarikçiler, değirmen makinecileri, fırıncılık mamulleri üreticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile sektörün diğer paydaşlarını buluşturacak etkinliğimizde, değişen hububat ve un piyasaları, dünya tahıl politikaları, gıda, enerji, iklim değişikliği, kuraklık, yeni ticaret dinamikleri ve güncel piyasalar gibi konuları masaya yatıracağız."
"Un denildiğinde ilk akla gelen Türk un sanayisi oluyor"
Tezcan, her sektörde olduğu gibi un alanında da özellikle tarım ve sanayi üretiminin sürdürülebilirliğinin önem taşıdığını ifade etti.
Sektörün devamlılığı için yeni nesillere aktarılmasının çok kıymetli olduğunu belirten Tezcan, şunları kaydetti:
"Hem ülkemizde hem dünyada un denildiğinde ilk akla gelen Türk un sanayisi oluyor. Bu nedenle her türlü ithalat ve ihracat faaliyetinin serbest piyasa ekonomik koşullarının sağlanması sektörümüz açısından önem arz ediyor. Tarımdaki verimliliğin artışı, enerji verimliliğimiz ve iklim değişikliğinin sektörümüzün sürdürülebilirliğine etkisi büyük. Un sanayisi aynı zamanda yapay zekaya uyum sağlayan ve buna bir an önce adapte olabilecek sektörlerin başında yer alıyor. Bu sebepten, sektörümüzün rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği diğer sektörlere göre her bakımdan farklılık gösteriyor. Sektörümüzün sürdürülebilir olması için şu anda yeterli altyapıya sahibiz. Önümüzdeki dönemde de hazır hale getirilmesi konusunda desteklerin devamlılığını talep ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.