Un sektöründe teknolojik dönüşüm ve küresel risklerin ele alınacağı kongre KKTC'de başladı
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Kongre ve Sergisi, "Üretimde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler" temasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.
Girne
TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin buğday ürünleri ihracatında dünyada lider konumda olduğunu hatırlattı.
Türkiye'de buğday üretimini artırmak için ekim alanlarının artırılmasının yanında teknolojik gelişmelerinde takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Tezcan, "İçinde bulunduğumuz yaklaşan hasat sezonu Çukurova bölgesinde başladı. Bölgeden gelen rakamlar oldukça umut verici. 2023 hasat sezonu şubat ayının sonuna kadar son 60 yılın en kurak aylarını görmüş olsa da mart ayında ortalamanın üzerindeki yağışlarla üreticilerimizin yüzleri güldü ve dolayısıyla rekolte beklentilerimiz yükseldi. Rekolte beklentimizin yükselmesiyle üretimin tüketimi geçmesini umutla beklemekteyiz. Ülkemiz buğdayda 20 milyon tonu geçen bir üretim gerçekleştirirse, kendi dengesini sağlamış olacaktır." ifadelerini kullandı.
Tezcan, geçen yıl açıklanan buğday alım fiyatı ve prim desteğinin çiftçilere olumlu yansıdığına dikkati çekerek, "Devletimizin açıklayacağı bu sezonda geçerli olacak taban fiyatının da yaşanan ekonomik dalgalanmalardan çiftçimizi koruyacak ve biz sanayiciler için piyasa fiyatlarında dengeli bir unsur olacağını beklemekteyiz." dedi.
Tezcan, kongrenin sektörün sorunlarının dile getirilip çözülmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.
Kongrede Türkiye buğday piyasaları ve geleceğe dönük beklentiler, tahıl piyasalarında taşımacılık, üretimde teknolojik dönüşümler ve küresel riskler, unlu mamuller gastronomisi, global tarımsal ürün piyasaları ve yeni ticaret dinamikleri, doğal afetlerin tarım ve gıda sistemine etkileri konulu seminerler düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.