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Ekonomi

Türkiye'nin fındık ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye, 2020-2021 fındık ihracat sezonunda 2 milyar 10 milyon 787 bin dolar gelir sağladı.

Hakan Burak Altunöz   | 02.09.2021
Türkiye'nin fındık ihracatı 2 milyar doları aştı

Trabzon

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2020 ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki sezonda, 292 bin 439 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.

Bu ihracattan 2 milyar 10 milyon 787 bin dolar elde edildiği ifade edilen açıklamada, yeni sezonun ihracatçılar, üreticiler ve sektörün tüm paydaşlarına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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