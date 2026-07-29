Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, 1-0 galibiyetle tamamladığı ilk maçın rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 kalarak tur atladı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Avusturya'nın Sturm Graz ekibinin rakibi oldu.

[1/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Talisca yerde kalırken, Fenerbahçeli futbolcular hakeme itiraz etti. [2/10] UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe Zabrze kentindeki Zabrze Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın hakemi Fenerbahce takımı oyuncusu Nelson Semedo'ya (solda) sarı kart gösterdi. [3/10] UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe Zabrze kentindeki Zabrze Arena'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Mert Müldür (18) rakibi ile mücadele etti. [4/10] UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe Zabrze kentindeki Zabrze Arena'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek (sağda) rakibi ile mücadele etti. [5/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu (sağda), rakip oyuncularla mücadele etti. [6/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçeli İsmail Yüksek mücadele etti. [7/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sakatlanan Fenerbahçeli Anderson Talisca'ya sağlık ekipleri müdahale etti. [8/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu (solda), rakibi ile mücadele etti. [9/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu (solda), rakibi ile mücadele etti. [10/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçeli Matteo Guendouzi (solda), rakibi ile mücadele etti. × [1/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Talisca yerde kalırken, Fenerbahçeli futbolcular hakeme itiraz etti. [2/10] UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe Zabrze kentindeki Zabrze Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın hakemi Fenerbahce takımı oyuncusu Nelson Semedo'ya (solda) sarı kart gösterdi. [3/10] UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe Zabrze kentindeki Zabrze Arena'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Mert Müldür (18) rakibi ile mücadele etti. [4/10] UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe Zabrze kentindeki Zabrze Arena'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek (sağda) rakibi ile mücadele etti. [5/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu (sağda), rakip oyuncularla mücadele etti. [6/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçeli İsmail Yüksek mücadele etti. [7/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sakatlanan Fenerbahçeli Anderson Talisca'ya sağlık ekipleri müdahale etti. [8/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu (solda), rakibi ile mücadele etti. [9/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu (solda), rakibi ile mücadele etti. [10/10] Polonya'nın Zabrze kentindeki Arena Zabrze'de Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçeli Matteo Guendouzi (solda), rakibi ile mücadele etti.

3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak direğe plasesinde top üstten auta gitti.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 8. dakikada kullanılan kornerde Milan Skriniar yerde kalınca hakem VAR'daki inceleme sonrasında 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 0-1.

23. dakikada orta sahada topu rakibinden kapan Fred, meşin yuvarlağı bekletmeden Kerem ile buluşturdu. Kerem topu sürdükten sonra rakip yarı sahanın ortalarında Fred'e tekrar aktardı. İrfan Can Kahveci, Fred'in pasını bekletmeden soldan hareketlenen Talisca'ya verdi. Ceza sahası içine soldan topla giren Talisca, arkasından bindiren Asensio'yu gördü. İspanyol futbolcunun sıfırdan ortasına altı pasta Fred'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

29. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Janza'nın şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44. dakikada Kerem Aktükroğlu'nun ortasına altıpasta iyi yükselen Skriniar'ın müsait durumda kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+4. dakikada ceza yayının üstünden Prekop'un plase vuruşunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

45+10. dakikada Gornik Zabrze beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Michal Sacek'in yerden şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Maçın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle bitti.

59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı kornerde Talisca'nın altıpasta kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in pasında penaltı noktasında kaleye sırtı dönük durumda topla buluşan Talisca, uygun durumdaki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kerem'in kontrol ettikten sonra tekrar Talisca'ya pasına Brezilyalı oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.

65. dakikada ceza sahası dışından Khlan'ın şutunda direk dibinde Mert Günok, topu kornere çeldi.

73. dakikada Talisca ile yaptığı verkaçta penaltı noktası civarında topla buluşan İsmail Yüksek'in karşı karşıya durumda şutunda kaleci, topu kornere gönderdi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Penaltı VAR ile geldi

Fenerbahçe'nin maçın 11. dakikasında kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararıyla verildi.

Müsabaknın 8. dakikasında Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Milan Skriniar, Sadilek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Lothar D'hondt, oyunun durmasının ardından VAR'dan gelen uyarıyla oyunu başlatmadı. Pozisyonu ekrandan izleyen Belçikalı hakem, 11. dakikada penaltı kararı verdi.

Anderson Talisca, 12. dakikada kullandığı penaltı atışında takımını öne geçirdi.

Talisca sezona hızlı girdi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, sezona etkili başladı.

Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 27 golle kapatan ve takımının hücumda en çok skor üreten ismi olan Talisca, bu sezona da gollerle girdi.

Sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçta takımının tek golüne frikikten imza atan Talisca, deplasmandaki penaltı golüyle de takımını öne geçiren isim oldu.

Talisca, 2 maçta attığı 2 golle dikkati çekti.

Meşale dumanları oyunu durdurdu

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakaya, meşaleler nedeniyle ara verildi.

Fenerbahçe'nin penaltı golünün ardından 13. dakikada hakem, görüş açısı olmaması nedeniyle oyunu durdurdu.

Görüş açısının 20. dakikada açılmasıyla hakem maçı devam ettirdi.

İsmail Kartal'dan devrede 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, devre arasında 2 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertlilerin ilk yarının son bölümünde baskının üzerine gol yemesinin ardından teknik direktör Kartal, ikinci yarıya 2 farklı oyuncuyla çıktı.

İsmail Kartal, Marco Asensio'nun yerine İsmail Yüksek'i, İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Mason Greenwood'u oyuna dahil etti.

Gornik Zabrze Teknik Direktörü Michal Gasparik: Üzgünüz ama ne söyleyebilirim

Zabrze Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gasparik, elendikleri için üzgün olduğunu belirtti.

İyi bir maç çıkardıklarını ifade eden Gasparik, "Üzgünüz ama ne söyleyebilirim. Çok gururluyum, çocuklar iyi bir maç oynadılar ve çok iyi mücadele ettiler. Penaltı çok üzücü oldu. Böyle bir maçta skor 0-0 olsaydı daha iyi oynayabilirdik ama sonra maça geri döndük. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Rakibimize büyük baskı kurduk ve savunmada sık sık sorun yaşattık. İlk yarıda çok koştuk, bu ikinci yarı bizi etkiledi. 60'tan sonra değişikliklerle biraz kendimize geldik." diye konuştu.

Taraftarın kendileri için çok büyük bir güç olduğunu vurgulayan Gasparik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Soyunma odasında sadece birkaç şey konuştuk. Hücumda nasıl oynayabiliriz, defansta nasıl savunabiliriz bunları konuştuk. Fenerbahçe'nin topu nasıl tutacağını bildiğine dair inancı var. Topu kolay vermiyorlar. Çocuklar çok savaştı. Sahaya girdiğim ilk dakikada zaten çok daha farklı bir maç olacağını biliyordum. Daha agresif oynamamız lazımdı. Daha sonra Fenerbahçe kendi potansiyelini gösterdi. Takımım en üst seviyede oynadı. Penaltının olmaması lazımdı. Üzgünüz ama çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum."

TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda "UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. tura yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi kutlarız. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı sarı-lacivertli temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.