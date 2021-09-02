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Ekonomi

İstanbul'da pazar günü bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), elektrik kesintisi nedeniyle 5 Eylül Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 ilçenin bazı mahallelerine su verilemeyeceğini bildirdi.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 02.09.2021
İstanbul'da pazar günü bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), açıklamasına göre Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ), Alibeyköy Trafo Merkezi’nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacağı, bu sebeple bazı bölgelere su verilemeyeceği belirtildi.

Su alamayacak bölgeler şunlar:

"Kağıthane, Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri.

Beyoğlu, Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri.

Şişli, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri.

Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri.

Eyüpsultan, Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri.

Bayrampaşa, Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri.

Sultangazi, 50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri.

Esenler, askeri bölge, havaalanı, Oruçreis, Turgutreis, Tuna, Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri."

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