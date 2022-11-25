Türkiye Girişimci Buluşması İstanbul'da başladı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, girişimciler için en önemli konunun kendi ayakları üzerinde durabilecek bir sermaye yapısı oluşturması ve onun sürdürülebilirliğini sağlaması olduğunu belirtti.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TÜGVA iş birliği ve KOSGEB desteğiyle Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından organize edilen Türkiye Girişimci Buluşması, Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı.
Çam, iki gün sürecek etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, girişimci gençlere destek olmak için birçok faaliyetin içinde bulunduklarını bildirdi.
Girişimciler için en önemli konunun kendi ayakları üzerinde durabilecek bir sermaye yapısı oluşturması ve onun sürdürülebilirliğini sağlaması olduğunu dile getiren Çam, "İnovatif, araştırmacı, atılımcı bir yapıya sahip olması gerekiyor. Fikirlerini ekonomiyle, ticaretle, teknolojiye geliştirmesi gerekiyor.
Teknoloji ve girişimcilik bir dengede olmalı. Milyonlarca gencimiz mezun olup iş arayışı içine girerken aslında akıllıca bir cesaretle girişimci olmalarını sağlamamız lazım. Gençlerimiz için yönlendirici çalışmalar içinde olup onların ticaret yapabilecek, girişimcilerini hayata geçirebilecek alanları oluşturmamız gerekiyor. En önemli zekat bilginin ve girişimcilik ruhunun paylaşılmasıdır. Gençlerimizin girişimciliğe teşviki için bu önemli programı hayata geçiren GİV ve TÜGVA’ya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"Gençlere 'mezun olduğunuzda iş aramayın, işi kurun' diyoruz"
Girişimci İşadamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç ise Türkiye’nin bugün altyapılarını tamamlamış, tüm problemlerini çözmüş bir ülke haline geldiğini anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni bir Türkiye Yüzyılı'na girildiğini belirten Koç, şunları kaydetti:
"Dünyada bizim sahip olduğumuz coğrafyaya ve teknolojiye sahip başka bir ülke bulunmuyor. GİV olarak uzun yıllardır gençlere mezun olduğunuzda iş aramayın, işi kurun diyoruz. Bir girişimci bir şehri bir ülkeyi değiştirebilir. Gençlere şubelerimiz aracılığıyla, gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle girişimcilik konusunda yol gösteriyoruz. Girişimci gençlere modern ekonomi modeline sahip, pazara, çevreye, muhasebe sitemine, insan kaynaklarına uyumlu yöntemler öğretiyoruz.
Girişimciliğin dünya çapında ve bizim sistemimizde değerlerini beraber geliştirmek istiyoruz. Dünya gelişiyor ve değişiyor. Egemenlik savaşı coğrafyalardan uzaya çıkıyor. Örneğin eğer biz bugün uzayda yer almazsak bundan kırk sene sonra pişman olacağız. Şu an teknoloji, finans, uzay savaşı var. Girişimcilikte en yeni konu ise uzay madenciliği. Geriye dönüp baktığımızda 'keşke' dememek için sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdığı kabiliyetleri kullanmamız gerekiyor. Bunun yolu da girişimcilikten geçiyor."
Girişimciliğin bir diğer kuralına değinen Koç, "Girişimci olarak gelişmek önemlidir. Diyoruz ki 'fikirde girişime'. Fikriniz varsa Allah size o fikirde yardım eder. GİV olarak binlerce kişiye girişimcilikte eğitim verdik ve projelerini değerlendirdik. Girişimciliğin ikinci kuralı mottoları oluşturuyoruz. Bunlardan en önemlilerini herkesten daha çok çalışmak, misafirperverlik, fırsatları kaçırmama, azimli ve kararlı olmak, network oluşturmak, bilmediğin işi yapmak ve kınamalardan korkmamak şeklinde sıralayabiliriz.
Borçlanmaktan korkmamak kurallarımız arasında yer alıyor. Devletimiz ve KOSGEB bu konuda iyi bir projeleri olanlara kaynak sağlıyor. Türkiye’de girişimcilerin daha rahat fonlanabilmesi için bankacılık sisteminde girişimciler için araya bir birim gerekiyor. Bu yüzden Katılım Yatırım Bankası kurulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda girişimlerimize başlayacağız." açıklamasında bulundu.
"Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi’nde gençlerimiz geleceğin Türkiyesine katkı sunacak"
Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız da TEKNOFEST gençliğinin girişimci ruhlarıyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğini söyledi.
Girişimcilerin en önemli özelliğinin cesaret olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Gençler bugün yeni gelişmeleri yakından takip ediyor, dünyaya meydan okuyorlar. Gençlerimiz Türkiye’nin yüzyılını girişimciliğin kendine has yorumuyla, bizi biz yapan değerlerle inşa edecekler. Bu yüzyıl verimliliğe, kalkınmaya, dijitale, sürdürülebilirliğe ve adalete dayanan bir yüzyıl olacak. Cesaretlerinden dolayı tüm girişimci gençlerimizi tebrik ediyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ ve İstanbul Teknopark iş birliğinde ilk Uydu Kuluçka Merkezi’ni bir ay içinde 2023’te açacağız. Burada da gençlerimiz geleceğin Türkiyesine katkı sunacaklar." dedi.
"Ülkemizi kalkındıracak, katma değer üreten, başarılı gençler yetişmesini istiyoruz"
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci ise Türkiye Gençlik Vakfı olarak 81 il 571 ilçede, ortaokul öğrencisinden çalışan gençliğe kadar birçok kesime dokunduklarını dile getirdi.
Yaz okulundan kitap kurduna, yurt konaklama imkanlarından icathane atölyelerine kadar gençler için imkanlar oluşturduklarını ve yeni projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Beşinci, şunları kaydetti:
"TEKNOFEST kuşağı olarak zamanın ruhuna uyumlu ilim fen ve teknolojide en üst düzeyi hedefledik. Girişimci İşadamları Vakfı işbirliğiyle düzenlediğimiz Türkiye Girişimci Buluşması ile de girişimci gençlerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilmesi, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturulması, tecrübe paylaşımı ile birlikte üniversite, sanayi ve kamu iş birliklerinin geliştirilmesini hedefliyoruz.
Ülkemiz özellikle son yıllarda çok değişti ve gelişti. İnovatif düşüncelere sahip gençlerimiz artık girişim sermayesi de bulabiliyor, finansman kaynaklarını da devletimiz oluşturabiliyor. Bu bağlamda genç girişimci arkadaşlarımız TÜBİTAK desteklerinden, KOSGEB girişimcilik desteklerinden, Ticaret Bakanlığımızın desteklerinden ve teşviklerinden yararlanabilmekteler. TEKNOFEST kuşağı olarak bizler de ülkemizi kalkındıracak, donanımlı, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetişmesini istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza da devam edeceğiz."
"Ülkemizde girişimcilik ekosistemi büyüyor"
AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de Türkiye Girişimci Buluşması’nda her yıl yeni fikirlerle, Türk ekonomisine değer katacak girişimlerle tanışmaktan heyecan duyduğunu söyledi.
Büyükgümüş, "Dünyanın yeni girişimcilere ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. İklim krizinden gıda güvenliğine Kovid-19’dan sonra ekonomik zincirin bozulduğu yeni bir dönemdeyiz. Geleceğe güvenle bakan bir ülke olarak bölgesine ve dünyaya yeni fikirlerle liderlik ediyoruz. Girişimciliğin en kapsamlı örneklerini tarihimizde de bulabiliriz.
Bunu gelecekle buluşturacak ruhu hep birlikte inşa etmeliyiz. İnsanlığın yaşantısına yeni açılımlar geliştiriyoruz. Güçlü ahlaki prensiplerin yer aldığı fetih ruhundan ilham alan fikirlerle ülkemizde girişimcilik ekosistemi giderek büyüyor. Türkiye’nin yüzyılını girişimci gençlerle inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.
Öte yandan, dikkati çeken panellerin ve sergi alanının yer aldığı etkinlikte 26 Kasım akşamında 9. GİV Girişimcilik Ödülleri sahiplerini bulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.