Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
Türkiye ekonomisi, 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 22 çeyreğe taşımış oldu.
Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025'in son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 22 çeyreğe taşımış oldu.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2025'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1 arttı, tarım yüzde 8,8 azaldı.
Kişi başına GSYH değeri, 2025'te cari fiyatlarla 712 bin 200 lira (18 bin 40 dolar) olarak hesaplandı.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2025 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 büyümesini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,7 düzeyinde olmuştu.
Öte yandan, TÜİK, geçmiş çeyreklere ilişkin büyüme verilerinde revizyona gitti.
Türkiye ekonomisinin 2021'den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:
|Yıllar
|1. Çeyrek
|2. Çeyrek
|3. Çeyrek
|4. Çeyrek
|Yıllık
|2021
|8
|22,4
|8,2
|10,4
|11,8
|2022
|7,8
|7,6
|4,1
|3,1
|5,4
|2023
|4
|4,6
|6,5
|4,9
|5,0
|2024
|5,3
|2,3
|2,8
|3,2
|3,3
|2025
|2,5
|4,7
|3,8
|3,4
|3,6
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı.
Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla dolar bazında ise 438 milyar 605 milyon oldu.
Hane halkı nihai tüketim harcamaları
Hane halkı nihai tüketim harcamaları, 2025'te bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre, yüzde 4,1 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 54,4 oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 artış kaydetti.
Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,3 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,3 azalış, ithalatı ise yüzde 3,8 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinde artış
İş gücü ödemeleri 2025'te bir önceki yıla göre, yüzde 40,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 yükseldi. İş gücü ödemeleri, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 36,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 artış kaydetti.
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı, 2025'te yüzde 36,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2024'te yüzde 43,1 iken, geçen yıl yüzde 44,1'e yükseldi.
Tablolar
|Yıl
|Cari fiyatlarla GSYH
|Cari fiyatlarla GSYH
|GSYH Zincirlenmiş Hacim
|Değişim oranı
|(milyon lira)
|(milyon dolar)
|Endeksi(2009=100)
|(yüzde)
|2024 1. Çeyrek
|9.075.604
|293.781
|207,1
|5,3
|2024 2. Çeyrek
|10.142.412
|314.092
|217,7
|2,3
|2024 3. Çeyrek
|12.307.887
|370.600
|246,2
|2,8
|2024 4. Çeyrek
|13.061.323
|379.781
|251,4
|3,2
|2024 Yıllık
|44.587.225
|1.358.255
|230,6
|3,3
|2025 1. Çeyrek
|12.524.736
|346.561
|212,1
|2,5
|2025 2. Çeyrek
|14.556.835
|377.011
|227,8
|4,7
|2025 3.Çeyrek
|17.472.040
|434.143
|255,7
|3,8
|2025 4. Çeyrek
|18.467.295
|438.605
|260
|3,4
|2025 Yıllık
|63.020.906
|1.596.320
|238,9
|3,6
Sektörler
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
|2025 1. Çeyrek
|2025 2. Çeyrek
|2025 3. Çeyrek
|2025 4. Çeyrek
|Tarım, ormancılık ve balıkçılık
|-0,1
|-5
|-12,4
|-7,2
|Sanayi
|-1,5
|6,1
|6,5
|0,9
|İmalat sanayisi
|-2,3
|7
|7,6
|0,9
|İnşaat
|8,5
|11,3
|14,1
|8,6
|Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri
|1,6
|5,9
|6,5
|4,2
|Bilgi ve iletişim
|5,7
|7
|10,1
|8,9
|Finans ve sigorta faaliyetleri
|-1,1
|2,1
|11,1
|4,1
|Gayrimenkul faaliyetleri
|1,2
|1,7
|4,3
|3,5
|Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri
|2,3
|5,6
|4,5
|3,7
|Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri
|1,1
|-1,6
|2,4
|1,7
|Diğer hizmet faaliyetleri
|4,3
|2,2
|7,2
|3,8
|Sektörler toplamı
|2,2
|4,9
|3,1
|2,6
|Vergi-sübvansiyon
|4,5
|2,7
|9,7
|9,5
|Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)
|2,5
|4,7
|3,8
|3,4