Dolar
28.98
Euro
31.24
Altın
2,028.82
ETH/USDT
2,355.80
BTC/USDT
43,240.00
BIST 100
7,963.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Ankara

Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığının cuma ve bayram hutbeleri 8 dilde e-Devlet'te
Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı otobüs kazası davasında karar açıklandı
Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda suç örgütü çökertildi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor
Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini manşetlerine taşıdı

Benzer haberler

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

"Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" sahiplerini buldu

Bakan Göktaş: 2002'de kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 binken bugün bu sayıyı 68 bine ulaştırdık

Bakan Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi

Bakan Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sanatçı Zerrin Özer'i Darülaceze'de ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sanatçı Zerrin Özer'i Darülaceze'de ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet