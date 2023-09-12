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Ekonomi

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler bugün hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler bugün hesaplara yatırılacak

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar lirayı aştığını belirtti.

Bu çalışmayla hanelere destek sağladıklarını bildiren Bakan Göktaş, ödemeleri bugün hesaplara yatıracaklarını, program kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 4,3 milyar lira destek vereceklerini kaydetti.

Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin, Ekim 2022'de Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Mahinur Özdemir Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik tüketim desteğimizle de hanelerimize ödeme yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

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