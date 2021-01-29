Euro
8.89
Dolar
7.33
BIST 100
1,490.37
Altın
1,857.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Geçen yıl, turizmden elde edilen gelir 2019'a göre yüzde 65 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar oldu.

Kemal Karadağ   | 29.01.2021
Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, geçen yıl yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan verilere göre, Türkiye'ye 2020'de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 oldu.

Türkiye'nin 2020'de elde ettiği turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başı ortalama harcamanın yüzde 14,4 artışla 762 dolar olduğu belirlendi.

En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech-Pfizer aşısı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor
'Ölüm etrafınızda kol geziyor diye düşünüyorsunuz'
'Sürekli öleceğimi, boğulacağımı, ikinci nefesimi alamayacağımı düşündüm'
Gürcistan'a ilk Kovid-19 aşısı şubat sonunda getirilecek
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin aşısını tercih edecek

Benzer haberler

Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Türk mutfağı ve gastronomi rotaları GoTurkey sitesinde tanıtılmaya başlandı

Milli arkeoloji enstitüsünün hazırlık çalışmaları tamamlandı

32. Ankara Film Festivali 4-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak

32. Ankara Film Festivali 4-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak

Türkiye kültürel mirasını korumak için ABD ile iş birliği yapacak

Türkiye kültürel mirasını korumak için ABD ile iş birliği yapacak
İthal yayınlara gümrük işlemleri sonrası 30 gün içinde bandrol yapıştırılması zorunlu olacak

İthal yayınlara gümrük işlemleri sonrası 30 gün içinde bandrol yapıştırılması zorunlu olacak