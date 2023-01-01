Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,197.70
BTC/USDT
16,570.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türk savunma sanayisi yeni yıla teslimatla başladı

Türk savunma sanayisinin 2023 yılındaki ilk teslimatı, yeni elektronik harp sistemi MERTER oldu.

Göksel Yıldırım   | 01.01.2023
Türk savunma sanayisi yeni yıla teslimatla başladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık ile Meteksan Savunma firması arasında imzalanan Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında tamamen milli imkanlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirildi.

MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi, muhabere bandında hedef unsurların haberleşmesinin uzak mesafeden engellenmesinde kullanılacak bir elektronik taarruz (ET) sistemi olarak tasarlandı ve geliştirildi. Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem, muhabere bandının tamamını kapsayarak, tripod/mast üzerinde sabit konfigürasyonda veya sırtta taşıma aparatı ile tek-er konfigürasyonunda kullanılabilecek.

Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtasıyla da kontrol edilebilecek. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Demir, "Gücün Yüzyılı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'na yeni bir elektronik harp sistemimizin ilk teslimatıyla başlıyoruz. Merter Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi hedef unsurların haberleşmesini uzaktan engelleyerek güvenlik güçlerimize sahada avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İŞKUR 2022'de 1 milyon 400 bin kişiyi işle buluşturdu
Bakan Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
Geçen yıl en çok tercih edilen isimler "Alparslan" ve "Zeynep" oldu
Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1,4 milyonu aştı
Bursa trafiğini rahatlatacak projeler törenle açılacak

Benzer haberler

Türk savunma sanayisi yeni yıla teslimatla başladı

Türk savunma sanayisi yeni yıla teslimatla başladı

Savunma Sanayii Başkanı Demir: SİPER füzesi 100 kilometre menzili aştı

Savunma şirketi SDT halka arz oluyor

Tümüyle yerli sermayeye dönüştü, ilk işi Hürjet ve MMU olacak

Tümüyle yerli sermayeye dönüştü, ilk işi Hürjet ve MMU olacak
Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini vurdu

Bayraktar Akıncı, Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile hedefini vurdu
Askeri kara aracı ihracatının lideri BMC

Askeri kara aracı ihracatının lideri BMC

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet