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Ekonomi

Türk balı 4 ayda yaklaşık 15,3 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den bu yılın ocak-nisan döneminde yapılan bal ihracatının tutarı 15 milyon 261 bin 559 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 12.05.2022
Türk balı 4 ayda yaklaşık 15,3 milyon dolar kazandırdı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın ilk 4 ayında 47 ülkeye bal satıldığını söyledi.

Bu dönemde bal ihracatından 5 bin 819 ton karşılığı 15 milyon 261 bin 559 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde 2 bin 482 ton bal satılarak 9 milyon 490 bin 390 dolar döviz girdisi elde edildiğini dile getirdi.

Gürdoğan, "Bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 134, değerde de yüzde 61 arttı. ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Bu dönem ABD'ye 4 milyon 846 bin 410 dolarlık, İspanya'ya 2 milyon 612 bin 571 dolarlık, İspanya'ya da 2 milyon 291 bin 241 dolarlık bal satıldı." dedi.

Bal ihracatındaki artışın sevindirici olduğunu belirten Gürdoğan, son yıllarda ürünlerin markalı olarak ihraç edilmesi sayesinde ivme yakalandığını dile getirdi.

Gürdoğan, ihracatta ülke çeşitliliğinin de pozitif yönde geliştiğini, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Slovenya, Bosna Hersek, Danimarka, Lübnan, Yemen, Irak, İsviçre, Tayvan, Moğolistan ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeye de bal gönderildiğini kaydetti.

Bal ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Gürdoğan, yılı çok daha güzel ihracat rakamlarıyla tamamlayacaklarına inandıklarını belirtti.

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