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Ekonomi

Trakya'dan mayıs ayında 274,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Sektörel bazda Tekirdağ kimyevi maddeler ve mamullerinde, Kırklareli ve Edirne ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde ön plana çıktı.

Ufuk Ertop   | 30.06.2022
Trakya'dan mayıs ayında 274,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Kırklareli

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da mayıs ayında 274,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Trakya'da ihracat ve ithalat rakamlarıyla ön plana çıkan il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da ihracat bu yıl mayıs ayında, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 237,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 23,2 artarak 262,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kırklareli'nde ihracat bu yıl mayısta, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 72,2 artarak 31,6 milyon dolara ulaştı. İthalat da yüzde 106,6 artış göstererek 13,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de ise mayısta, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 24,4 azalarak 5,5 milyon dolara düştü. İthalat da yüzde 67,1 azalarak 5,6 milyon dolara geriledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre de sektörel bazda Tekirdağ en çok ihracatı 19 milyon 103 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamullerinde yaptı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise Kırklareli'nden 5 milyon 265 bin dolar, Edirne'den 2 milyon 125 bin dolar ihracat yapıldı.

Trakya'da mayıs ayında toplam 281,6 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

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