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Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı yeniden 19 bin doların altını gördü

Yatırımcıların, büyük merkez bankalarını faiz oranlarını yükseltmeye zorlayan yüksek enflasyon konusundaki endişeleri devam ederken, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı yeniden 19 bin doların altına düştü.

Bahattin Gönültaş   | 30.06.2022
Bitcoin'in fiyatı yeniden 19 bin doların altını gördü

Berlin

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,74 düşerek 856 milyar doların altına indi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, makroekonomik endişeler ve yüksek profilli kripto şirketlerinde görülen likidite krizinin baskısı altında kaldı. Geçici de olsa 19 bin doların altına inen Bitcoin'in fiyatı, daha sonra toparlanarak 19 bin doları aştı.

Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 8'e yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 370 milyar doların altına indi.

Bitcoin, bu yıl yaklaşık yüzde 58 düştü. Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yüzde 72 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 7'den fazla değer kaybederek 1.032 dolar seviyesine indi.

Analistler, yüksek enflasyon, artan faiz oranları, likidite krizi ve ekonomilerdeki resesyon endişelerinin kripto para piyasasında baskı oluşturduğunu belirtti.

Bazı analistler, kripto para piyasasında risk iştahının azaldığını belirterek, Bitcoin'in 18 bin doların altına gerilemesi durumunda madenci faaliyetlerinin durabileceğine işaret etti.


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