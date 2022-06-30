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Ekonomi

OPEC+ grubu ağustosta günlük 648 bin varil üretim artışına gidecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini ağustosta günlük 648 bin varil artırma kararı aldı.

Firdevs Yüksel   | 30.06.2022
OPEC+ grubu ağustosta günlük 648 bin varil üretim artışına gidecek

İstanbul

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 30'uncu Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun mevcut petrol piyasası temelleri ve görünümüne ilişkin fikir birliği doğrultusunda, 19'uncu Bakanlar Toplantısı ile 29'uncu Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin kararlara bağlı kaldığı belirtildi.

Böylece grubun, ağustos ayında günlük 648 bin varil üretim artışına gitme kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 3 Ağustos'ta yapılacağı kaydedildi.

OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

Kovid-19 salgınından kaynaklanan talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle üretim kesintilerini nisan 2021'den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

OPEC+ grubu, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19'uncu Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustos 2021'den bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak artırıyor.

Grup son olarak, 2 Haziran'da düzenlenen 29'uncu Bakanlar Toplantısı'nda eylül ayında planlanan üretim artışını temmuz ve ağustos aylarına dağıtarak temmuz ve ağustosta günlük 648 bin varil üretim artışına gitme kararı almıştı.


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