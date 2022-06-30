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Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 77,5 milyar lira artarak 7 trilyon 282,7 milyar liraya yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 30.06.2022
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Haziran ile biten haftada 77 milyar 490 milyon 189 bin lira artarak 7 trilyon 282 milyar 746 milyon 886 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,86 artışla 2 trilyon 936 milyar 862 milyon 664 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,93 yükselişle 4 trilyon 37 milyar 914 milyon 653 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 463 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 213 milyar 515 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Haziran itibarıyla 769 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,19 artarak 858 milyar 448 milyon 825 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,21 artışla 760 milyar 560 milyon 205 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,72 yükselişle 414 milyar 214 milyon 797 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 316 milyar 72 milyon 888 bin lirası konut, 16 milyar 343 milyon 734 bin lirası taşıt ve 526 milyar 32 milyon 203 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Haziran ile biten haftada 43 milyar 967 milyon 293 bin lira artarak 6 trilyon 127 milyar 752 milyon 428 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,59 artış kaydetti.

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