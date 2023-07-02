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Ekonomi

TPAO'nun iki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), İstanbul, Tekirdağ ve Adana'da 87 bin 985 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

Fuat Kabakcı  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
TPAO'nun iki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, Adana'da 60 bin 374 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin 11 Mayıs 2023'ten 11 Mayıs 2025'e, İstanbul ve Tekirdağ illerinde 27 bin 611 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin de 26 Mayıs 2023'ten 26 Mayıs 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.

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