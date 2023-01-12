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Ekonomi

Toplam ciro endeksi Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 99,7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,7 artış gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 12.01.2023
Toplam ciro endeksi Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 99,7 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 1,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, 2021'in aynı ayına kıyasla yüzde 99,7 yükseldi.

Sanayi ve inşaat ciro endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 91,6 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise geçen yıl kasımda ekim ayına göre yüzde 2,2 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 96,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde ise Ekim 2022'ye kıyasla yüzde 2,6 yükseliş oldu.

Ticaret ve hizmet ciro endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 98,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 1 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 127,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda yüzde 2,1 artış görüldü.

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