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Ekonomi

Toplam ciro endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 128,8 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,8 artış gösterdi.

Göksel Yıldırım   | 13.06.2022
Toplam ciro endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 128,8 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi nisanda aylık bazda yüzde 6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 128,8 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 125,2 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde, nisanda yıllık bazda yüzde 108,9 artış oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 8,2 yükseliş gerçekleşti.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 128,9 artış gösterdi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda yüzde 7,1 değer kazandı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 145,7 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde aylık bazda yüzde 6,5 artış görüldü.

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