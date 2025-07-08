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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Ticaret Bakanlığının yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 4 puan azalarak 105,5'e düşerken, ithalat beklenti endeksi 11,2 puan artışla 114,8'e çıktı.

Serhat Tutak  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Ankara

Bakanlık, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 4 puan azaldı. Yılın ikinci çeyreğinde 109,5 olan endeks, 105,5'e indi.

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Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 1 puan artış gösterdi.

Söz konusu endeksi, bir önceki çeyreğe göre gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde, son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi endeksi ise artış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 11,2 puan artarak 114,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 7,2 puan arttı.

İthalat beklenti endeksini, bir önceki çeyreğe kıyasla gelecek 3 aya ilişkin ithalat ve ithalat birim fiyatı beklentisi, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkilerken, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ise aynı kalarak endeks üzerinde etki göstermedi.

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