Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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25 Temmuz 2026•Güncelleme: 25 Temmuz 2026
Kentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Otomobil sağanak nedeniyle çöken yola düştü
Bir otomobil ise Mamak'ta Mutlu Caddesi'nde sağanak nedeniyle çöken yola düştü.
Öte yandan, yine Mamak'ta bulunan İmam Alim Sultan Caddesi'nde sağanak nedeniyle asfaltta hasar meydana geldi.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi. D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.
Anadolu Yakası'nda da bazı bölgelerde yer yer yağış etkili oldu.
Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.